Третий Президент Украины Виктор Ющенко встретился с председателем Национального союза художников Украины Константином Чернявским. Виктор Ющенко выразил свою поддержку украинским художникам и предложил приобщиться к решению проблем Союза через привлечение международного сообщества. От имени Союза Константин Чернявский подарил Виктору Ющенко портрет авторства художника и члена НСХУ Виталия Семенухи.

Председатель НСХУ Константин Чернявский провел официальную встречу с третьим Президентом Украины Виктором Ющенко, во время которой стороны обсуждали перспективы привлечения международных партнеров из Европы для сотрудничества и решения проблемных вопросов Союза.

Виктор Ющенко поблагодарил всех украинских художников за их творчество и достижения во время войны, подчеркнул важность украинского культурного наследия как символа национальной идентичности. Пожелал скорейшего выздоровления Константину Чернявскому, который в июле получил ранения во время массовой атаки рф. "Российская атака на твой дом - целенаправленный акт уничтожения деятелей украинской культуры. Россияне не пожалели ракеты лично на тебя, казак, потому что именно ты объединил творческую армию Украины", - подчеркнул Виктор Ющенко.

Видео дня

В разговоре с третьим Президентом Украины Константин Чернявский отметил, что НСХУ сталкивается со многими проблемами, но несмотря на это украинские художники продолжают творить и имеют различные достижения. Константин Чернявский успешно противодействует российским агрессорам за рубежом. Благодаря ему во время конференции WORD ART DAY/ARTISTS ON THE RUN союз художников рф был исключен из влиятельной Международной европейской ассоциации союзов художников.

От имени Национального союза художников Украины с благодарностью за поддержку Константин Чернявский подарил Виктору Ющенко его портрет авторства известного художника и члена НСХУ Виталия Семенухи, признанного современного портретиста Украины.

Они пошутили о том, что украинцы превосходят россиян во многих сферах: "Как наш Кличко покорил российского Поветкина в бою, Пономарев россиянина Свидлера в шахматах, так и Семенуха покорил Сафронова в портретном искусстве", - сказал Константин Чернявский.

По словам председателя НСХУ, украинские портретисты, в частности Семенуха, покоряют международный художественный рынок. "Семенуха, не только не уступает распиаренному российскому портретисту Сафронову в цене, но и десятикратно превосходит его в мастерстве", - отмечал ранее Константин Чернявский.

Виталий Семенуха - самый дорогой украинский художник-портретист. Настоящие ценители искусства мечтают иметь в частных коллекциях портреты его авторства. Поклонники творчества Семенухи - это президенты, политики, олигархи и бизнесмены. Картины художника хранятся в частных коллекциях и галереях в Украине, Польше, Франции, Великобритании, Австралии и Канаде.