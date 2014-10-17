Совет Европы официально признал факт военного вмешательства РФ в Украину

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины.

В частности, согласно сообщению, 16 октября в рамках 27-ой октябрьской сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (Конгресс СЕ), состоялись дебаты на тему: «Сепаратистское напряжение в Украине и соседних странах».

В ходе дискуссии большинство делегатов выступили в поддержку Украины, ее территориальной целостности и нерушимости границ, и осудили действия РФ.

По результатам дебатов было принято Декларацию Конгресса, в которой официально признается военное вмешательство Российской Федерации в события в Украине. «Конгресс осуждает любую форму военного вторжения России на восток Украины, а также все другие формы давления России на ее соседей», - говорится в документе.

«Безопасность континента поставлена под серьезную угрозу из-за нарушения международных норм и принципов со стороны России... Вооруженный сепаратизм, который поддерживают наемники и иностранные войска, идет вопреки всему, что поддерживает Конгресс», - говорится также в декларации.

Читайте такжеВ МИД еще нет подтверждения, что Россия отводит войска от границ с Украиной

В Конгрессе отмечают, что безопасность всего континента оказалась под серьезной угрозой из-за постоянных нарушений Россией международного права, норм и принципов СЕ, под которыми она подписалась, присоединяясь к организации.

«То, что случилось в Крыму (Украина), в Южной Осетии и Абхазии (Грузия), Приднестровье (Республика Молдова) и то, что происходит сегодня на востоке Украины, диаметрально противоположно той региональной Европе, которую мы стремимся построить», - говорится в декларации.

В Конгрессе также отмечают, что согласованное в Минске прекращения огня на востоке Украины должно быть эффективно и комплексно реализовано и за ним должен следовать политический диалог для предоставления возможности Украине восстановить свою территориальную целостность.