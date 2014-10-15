Яценюк насчитал более тысячи добровольцев, желающих построить "стену" на границе с РФ

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк, сообщает INSIDER.

"Уже сейчас на реализацию проекта "Стена" или "Европейский вал" записались 1145 граждан", - заявил Яценюк.

Он отметил, правительство объявляет публичный тендер, чтобы привлечь к строительству проекта украинские предприятия и дать работу украинцам.

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Яценюк также заявил, что без обустройства государственной границы с Российской Федерацией Украина не сможет получить безвизовый режим с Европейским Союзом. Премьер-министр отметил, что главной целью проекта “Стена”, реализацию которого начало украинское правительство, является остановка нелегальной миграции, диверсионных групп, контроль за перемещением оружия и радиоактивных веществ.