Возле Верховной Рады - столкновения, в ход идут петарды, палки и дубинки (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, неизвестные совершили попытку прорваться к входу в ВР.

На подкрепление к представителям правоохранительных органов подошли около сотни правоохранителей в полной амуниции.

Митингующие возле Верховной Рады забрасывают их петардами и с палками пытаются пробиться сквозь их кордон к зданию.

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Работники правоохранительных органов отбиваются от демонстрантов дубинками.

Активисты выкрикивают: “Революция!” и “Голосуй!”, чем призывают народных депутатов проголосовать за включение в повестку дня законопроекта о признании ОУН и УПА воюющей стороной во Второй мировой войне за независимость Украины.

Навіжені нападають на ментів,намагаючись штурмувати парламент.Святкова провокація на Покрову триває. pic.twitter.com/wriXizbHpj — Oksana Denysova (@OksanaDenysova) October 14, 2014

під радою почалися провокації.Невідомі в балаклавах кидають вибухові пакети під ноги міліції pic.twitter.com/dw6ERuJqju — Oksana Denysova (@OksanaDenysova) October 14, 2014

Милиция выставила 2 кордона вокруг ВР. Перед этим пришла колонна с флагами Братства Корчинского.Фото Сергея Щербины pic.twitter.com/g4P2Bk9Kiq — Kateryna Avramchuk (@avramchuk_katya) October 14, 2014

Понеслась... Митинг под ВР — звучат громкие хлопки. Летают дымовые шашки. pic.twitter.com/9G5Qyj0PZA — Gregory Zhygalov (@GZhygalov) October 14, 2014

Количество правоохранителей, которые охраняют здание парламента, увеличивается. Некоторых раненых милиционеров заводят в помещение Верховной Рады.

На площади возле ВР находятся около 2-2,5 тысяч человек.

К зданию Верховной Рады подъехали несколько автомобилей “скорой помощи”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, в день Покрова Божией Матери Всеукраинское объединение «Свобода» проводит в Киеве традиционный марш. Активисты «Свободы» несколькотысячной организованной колонной прошли по улицам Киева к ВР. Акция «Свободы» проходит слаженно и спокойно.

Тем временем в ВР прибыла группа неизвестных людей в балаклавах на лицах и с флагами «Правого сектора». Эти люди бросили коктейль Молотова в здание Верховной Рады, а также петарды.