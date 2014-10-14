Возле Верховной Рады - столкновения, в ход идут петарды, палки и дубинки (фото, видео)

12:57, 14 октября 2014
Политика
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У входа в Верховную Раду произошли столкновения между группой неизвестных лиц и правоохранителями.

Під Раду кинули димові шашки / Фото Новости Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, неизвестные совершили попытку прорваться к входу в ВР.

На подкрепление к представителям правоохранительных органов подошли около сотни правоохранителей в полной амуниции.

Митингующие возле Верховной Рады забрасывают их петардами и с палками пытаются пробиться сквозь их кордон к зданию.

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Работники правоохранительных органов отбиваются от демонстрантов дубинками.

Активисты выкрикивают: “Революция!” и “Голосуй!”, чем призывают народных депутатов проголосовать за включение в повестку дня законопроекта о признании ОУН и УПА воюющей стороной во Второй мировой войне за независимость Украины.

Допис by Леонід Ємець.

Количество правоохранителей, которые охраняют здание парламента, увеличивается. Некоторых раненых милиционеров заводят в помещение Верховной Рады.

На площади возле ВР находятся около 2-2,5 тысяч человек.

К зданию Верховной Рады подъехали несколько автомобилей “скорой помощи”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, в день Покрова Божией Матери Всеукраинское объединение «Свобода» проводит в Киеве традиционный марш. Активисты «Свободы» несколькотысячной организованной колонной прошли по улицам Киева к ВР. Акция «Свободы» проходит слаженно и спокойно.

Тем временем в ВР прибыла группа неизвестных людей в балаклавах на лицах и с флагами «Правого сектора». Эти люди бросили коктейль Молотова в здание Верховной Рады, а также петарды.

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