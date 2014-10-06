В Раду внесен законопроект о раскрытии данных о владельцах компаний

Об этом премьер-министр Арсений Яценюк заявил в ходе заседания Кабинета министров. «Мы вносим в парламент с тем, чтоб завтра проголосовать законопроекты, которые существенно повлияют на то, чтобы коррумпированные чиновники не были во власти. Первый закон – относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц. Какова суть данного закона? Любые субъекты предпринимательской деятельности – компании, акционерные общества, будут обязаны раскрывать всю информацию о своих владельцах», - сказал премьер.

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Он отметил, что в настоящее время фактическими владельцами компаний в Украине могут быть чиновники, члены правительства, руководители администрации президента, но увидеть это невозможно. «Теперь раскроется информация обо всех владельцах. Чтобы чиновники не прятались за родственниками или оффшорами», - отметил глава правительства.

Он также добавил, что этот законопроект также вводит норму о раскрытии данных о владельцах недвижимости. «После принятия закона любой гражданин Украины получит информацию о владельцах недвижимости Украины. Увидим, у кого есть какие дома, квартиры, недвижимость и получим доступ ко всем базам данных о владельцах недвижимости», - добавил Арсений Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 7 октября запланировано внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения пакета антикоррупционных законопроектов, подготовленных президентом и правительством.