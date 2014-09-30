Рада рассмотрит антикоррупционные законопроекты 7 октября

7 октября состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.

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Он отметил, что на внеочередном заседании будут рассматриваться антикоррупционные законопроекты, предложенные Кабинетом министров Украины.