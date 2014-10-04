Прокуратура завела на боевиков дело за обстрелы жилых кварталов в Дебальцево

Военная прокуратура Южного региона Украины начала уголовное производство по факту обстрелов жилых кварталов в Дебальцево.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, производство открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 258 УК Украины (терроризм).

Установлено, что в пятницу, 3 октября, не установленные лица незаконных военных формирований, с целью запугивания населения, открыли огонь из артиллерии и минометов по жилым кварталам города Дебальцево Донецкой области. В результате обстрела, в частности, разрушен многоэтажный жилой дом №2 по улице Емченко, чем причинен значительный имущественный ущерб.

На месте события работала прокурорско-следственная группа 33 военной прокуратуры.

На сегодняшний день соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Читайте такжеПод Дебальцево идет перегруппировка боевиков и бронетехники