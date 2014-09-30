Закон о люстрации не соответствует Конституции Украины - Ярема

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве.

Ярема отметил, что ГПУ направила письмо в Администрацию президента по закону об очищении власти.

"Закон, который сегодня принят Верховной Радой, подписан председателем Верховной Рады, согласован с премьер-министром, направлен в Администрацию президента, во многих случаях не соответствует Конституции Украины и требованиям международного законодательства", - сказал генпрокурор.

Читайте также"Регионалы" и коммунисты хотят обжаловать закон о люстрации в Конституционном суде - СМИ

Он отметил, что под действие закона подпадает около 1 млн граждан.

"Нарушается принцип индивидуальной ответственности. Если этот закон вступит в силу, мы породим большое количество обращений в суды. В том числе и в Европейский суд по правам человека", - сказал Ярема.

По его словам, если госслужащего уволят, на его место назначат другого, а суд восстановит освобожденное лицо, то это вызовет хаос в работе органов власти.

Читайте такжеЗакон о люстрации передали на подпись Порошенко

Как сообщал УНИАН, Закон «Об очистке власти» был принят парламентом 16 сентября 2014 года.

Председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал этот закон 25 сентября.