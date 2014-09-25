Турчинов обещает люстрацию миллиону чиновников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.

«Насколько я знаю, правительство делало предварительную прикидку: больше миллиона чиновников подпадают под действие данного закона и могут быть лишены своих должностей», - отметил председатель ВР.

Читайте такжеПравительство начало подготовку к люстрации - Минюст

В свою очередь один из авторов закона о люстрации Юрий Деревянко отметил, что под люстрационную проверку угодят все чиновники - от рядовых «даишников» до руководителей органов исполнительной власти.

Он отметил, что имущественную люстрацию пройдут все, кого касается закон о люстрации.

Также он заверил, что без наказания не останутся те работники правоохранительных органов, которые зимой прошлого года препятствовали гражданам осуществлять мирные протесты: «Все те лица, которые были причастны к нарушению прав и свобод во время акций мирного протеста, кто подписывал протоколы, милиционеры, прокуроры, следователи, все они подпадают под действие данного закона. И я надеюсь, что все они получат соответствующее наказание».