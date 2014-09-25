Турчинов обещает люстрацию миллиону чиновников
Закон об очищении власти коснется не менее миллиона человек, которые рискуют потерять свои должности, если не пройдут люстрацию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.
«Насколько я знаю, правительство делало предварительную прикидку: больше миллиона чиновников подпадают под действие данного закона и могут быть лишены своих должностей», - отметил председатель ВР.
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В свою очередь один из авторов закона о люстрации Юрий Деревянко отметил, что под люстрационную проверку угодят все чиновники - от рядовых «даишников» до руководителей органов исполнительной власти.
Он отметил, что имущественную люстрацию пройдут все, кого касается закон о люстрации.
Также он заверил, что без наказания не останутся те работники правоохранительных органов, которые зимой прошлого года препятствовали гражданам осуществлять мирные протесты: «Все те лица, которые были причастны к нарушению прав и свобод во время акций мирного протеста, кто подписывал протоколы, милиционеры, прокуроры, следователи, все они подпадают под действие данного закона. И я надеюсь, что все они получат соответствующее наказание».