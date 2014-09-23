Сотрудничество с Россией в военной сфере законсервировало наши технологии, - Тягнибок

Об этом заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

«Во времена СССР был единый военно-промышленный комплекс. Однако и после распада Советского Союза Украина ни на миг не прекращала тесное сотрудничество с Россией в военной сфере. И до сих пор это сотрудничество продолжается, несмотря на то, что фактически наше государство находится в состоянии войны с российским агрессором. Это вообще абсурдная ситуация, которую нельзя назвать иначе кроме как предательством национальных интересов», - отметил Тягнибок.

Напомним, в сентябре широкую огласку в СМИ получил факт продолжения поставок в Россию авиационных моторов запорожского предприятия «Мотор Сич», несмотря на запрет экспорта в РФ продукции двойного назначения, которая действует с августа этого года.

Тягнибок отметил, что военное сотрудничество с Россией нужно было прекратить уже давно.

«Разве это первая агрессия России в нашу сторону? Давайте вспомним Тузлу, вспомним провокации российского Черноморского флота против наших военных в Крыму, которые происходили еще задолго до марта этого года. За 23 года независимости украинская власть должна была понять, что наш самый опасный враг не где-то далеко на западе, а у нас под боком, и независимая и сильная Украина ему совсем не нужна», - заявил лидер ВО.

Кроме того он отметил, что такое сотрудничество с Россией привело к существенному отставанию Украины в развитии военных технологий.

«Военным сотрудничеством с Россией мы фактически законсервировали наши технологии. Все вооружение, которое у нас считается современным - это модификации и усовершенствования того, что было сделано еще во времена СССР. Конечно, такое вооружение не составляет никакого секрета для Кремля. Поэтому украинская военная промышленность должна отвечать не советским стандартам прошлого века, а современным стандартам НАТО. Только тогда мы сможем успешно противостоять угрозе Москвы. Мы не должны ждать, когда нас возьмут в НАТО и сделают все за нас. Мы должны сами провести эту работу», - считает председатель ВО «Свобода».