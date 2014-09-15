Сегодня на Львовщине начнутся украинско-американские военные учения Rapid Trident-2014

На Львовщине с 15 по 26 сентября на территории Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени Гетмана Петра Сагайдачного (Яворовский военный полигон) будут проходить совместные украинско-американские военные учения Rapid Trident-2014, в которых примут участие около 1,2 тыс. военнослужащих из 15 стран мира.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе украинско-американских тактических учений Rapid Trident-2014, во время учений по территории Центра будут перемещаться военные колонны, поэтому некоторые зоны автодорог на территории Международного центра миротворчества и безопасности будут ограничены для движения гражданского автотранспорта. Читайте такжеВ Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze-2014 (фоторепортаж)

Также задействована бронетехника и будут проводиться учебные стрельбы из стрелкового оружия, будут осуществляться полеты вертолетов армейской авиации.

Руководство учений из соображений безопасности гражданского населения призвало жителей Львовщины в этот период не посещать расположение учебных участков полигона, соблюдать правила дорожного движения во время встречи на автодорогах с военными автоколоннами.