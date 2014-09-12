Под Новоазовском российские военные начали прослушивать мобильные телефоны

15:27, 12 сентября 2014
Политика
0

Российские военные и наемники начали прослушку телефонов на Донбассе.

REUTERS

По Новоазовскому району постоянно перемещается специально оборудованный автомобиль, который создает радиоэлектронные препятствия и прослушивает абонентов мобильных операторов.

Читайте такжеВойска РФ и боевики перегруппировываются и свозят на Донбасс тяжелую технику

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационного центра РНБО Андрей Лысенко.

По его словам, под Новоазовском российские военные и наемники осуществляют прослушивание мобильных телефонов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter