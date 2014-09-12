Под Новоазовском российские военные начали прослушивать мобильные телефоны
15:27, 12 сентября 2014Политика
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Российские военные и наемники начали прослушку телефонов на Донбассе.
REUTERS
По Новоазовскому району постоянно перемещается специально оборудованный автомобиль, который создает радиоэлектронные препятствия и прослушивает абонентов мобильных операторов.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационного центра РНБО Андрей Лысенко.
По его словам, под Новоазовском российские военные и наемники осуществляют прослушивание мобильных телефонов.
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