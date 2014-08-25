Под Новоазовском идут бои с террористами - СМИ

Об этом 0629 сообщили в батальоне «Днепр-1».

Как сообщается, к этому населенному пункту с севера подтянулись силы боевиков. Кроме того, со стороны России туда вошла военная техника – около 30 танков. Силами бойцов батальонов было уничтожено 5-6 танков.Читайте такжеТрасса Новоазовск-Мариуполь находится под контролем сил АТО - СНБО

"Ведется обстрел по жилым домам в Маркино. Жители сидят в подвалах. Также ведется обстрел жилых домов в городе Новоазовск. Что касается Мариуполя – территория от Новоазовска до Мариуполя полностью защищена. Но прорыв техники возможен. Кроме того, у батальона есть информация, что возможно нападение на город крымской группой и с морской стороны", - сообщает СМИ.

В батальоне Днепр-1 призывают всех, кто готов встать на защиту города, срочно идти в военкоматы. Кроме того, в батальоне "Днепр-1" отметили, что женщинам с детьми лучше покинуть Новоазовск и Мариуполь. Находиться в этих городах опасно.Читайте такжеСеменченко: До 40 единиц бронетехники из РФ прорвались через границу и движутся в сторону Мариуполя

По состоянию на 13:06, около 70 танков сейчас находятся на границе с Россией. Известно, что большинство из тех, кто направляется в Новоазовский район - казаки из Ростова-на-Дону.