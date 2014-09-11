Süddeutsche Zeitung: Немецкие истребители над Эстонией

О визите к немецким летчикам, которые из-за кризиса в Украине сейчас служат в восточной Европе, пишет Кристоф Хикман в своей статье «Немецкие истребители над Эстонией», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Истребитель показывается справа, быстро приближается, затем держит дистанцию. Слева также появляется Eurofighter, оба истребителя летят по сторонам от самолета ВВС типа Global 5000.

Только несколько метров отделяют концы крыла, три машины сейчас летят параллельно. Это длится несколько минут, затем истребители отстают. Пятнадцать минут спустя Global 5000 приземляется в Амари, Эстония.

До сих пор воздушное пространство охраняли поляки

Это маленькая авиационно-техническая выставка достижений, которую предоставили генерал-лейтенанту Карлу Мюльнеру, 58, но по очень серьезным причинам. Мюльнер – командующий ВВС, он вылетел утром на Global 5000 из Берлина, чтобы посетить своих солдат на авиабазе в Амари.

Четыре немецких истребителя Eurofighter размещены здесь с начала сентября, еще два в Германии содержат в 96-часовой готовности, и они могут за четыре дня присоединиться. Они участвуют в «воздушной полиции» над Балтией, то есть в наблюдении и защите воздушного пространства.

НАТО уже в течение долгого времени выполняет эту задачу, потому что у стран Балтии нет военно-воздушных сил, которые были бы пригодны для выполнения этой миссии. Но в связи с украинским кризисом, альянс усилил свою вовлеченность – в странах Балтии, а также в Польше. Ранее польские ВВС самостоятельно охраняли воздушное пространство, теперь у них есть поддержка.

Шаг к повышенному присутствию был сделан задолго до саммита НАТО в конце прошлой недели. Уже с мая истребители НАТО были размещены и в Эстонии, ранее там не было ни одного. С начала сентября на очереди бундесвер, они останутся там до конца года. Контингент составляет всего 160 солдат.

Когда несколько месяцев назад стали известны планы по отправке немецких истребителей, Министерство обороны еще заявляло, что речь идет только о тренировочных полетах без оружия. Сейчас это изменилось: каждые две недели два из четырех немецких истребителей должны формировать «тревожную группу», которая в течение очень короткого времени может – даже с оружием – подняться в воздух и идентифицировать неизвестные самолеты.

Читайте такжеПутин: Запад использует кризис в Украине для реанимации НАТОВ бундесвере говорят о «холодной» и «горячей» неделях, которые будут чередоваться. "Горячая неделя" означает: истребители поднимаются в воздух вооруженными. "Холодная неделя" означает: они тренируются без оружия. С тех пор как немцы в начале сентября взяли на себя задачу, не было ни одного сигнала тревоги. По данным из кругов бундесвера, во всем охраняемом НАТО восточном воздушном пространстве за прошедшие два месяца были, однако, несколько десятков встреч с российскими самолетами.

Затем генерал посадил дуб

Командующий Мюльнер описывает цель участия Германии следующим образом: «Во-первых, мы даем понять, что решительно настроены, готовы и способны обеспечивать целостность территории НАТО». Во-вторых, мы посылаем «сигнал нашим соседям на Востоке, которые беспокоятся о своей территории». Предлагается «возможность, в любое время прояснить путаницу в отношении воздушного пространства стран Балтии».

Читайте такжеНАТО: Сотрудничество с РФ проблематично, пока Кремль нарушает международные обязательства Затем вместе с главой эстонских ВВС он сажает дуб. После этого он обращается к солдатам, построенным перед ним: «Я уверен, что это, возможно, будет не единственное дерево, если мы каждый раз будем сажать по одному», говорит он. И добавляет: «Это еще долгое время будет нашей задачей».