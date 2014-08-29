Комбат "Донбасса": Иловайск зачистили бы 19 августа, но на штурм отправили всего 340 бойцов
Семенченко уверен, что если бы зашло подкрепление, Иловайск был бы полностью под контролем украинских военных еще 19 августа.
Командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко считает, что потери сил АТО в Иловайске являются следствием попыток малыми силами удержать город.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Иловайск должны были штурмовать силами в 800 человек. Я уже могу об этом говорить, ведь это уже прошлое. Несмотря на всю ложь, выливающуюся на нас, что, мол, мы это сделали самостоятельно, было все совсем иначе», - заявил комбат.
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Семенченко подчеркнул, что «план был согласован и утвержден руководством АТО, непосредственное командование осуществлял генерал Хомчак, командующий сектором Б, которого я уважаю за личное мужество и твердое руководство войсками. В итоге по разным причинам город пришлось брать гораздо меньшими силами. Сейчас можно назвать и количество - 340 человек. В первый же день было взято две трети города».
Комбат «Донбасса» убежден, что «если бы туда зашли подкрепления, Иловайск был бы полностью под нашим контролем еще 19.08. В тот же день я был ранен, и пошел отчет нашим жертвам».
20 августа «к нам зашел батальон «Днепр», а вернее, его отдельное подразделение. Бойцы отбивали танковые атаки, …минометные обстрелы, "грады", "смерчи", "ураганы"... Все потери - не от штурма, а от попыток малыми силами удержать город», - считает Семенченко.