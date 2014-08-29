Комбат "Донбасса": Иловайск зачистили бы 19 августа, но на штурм отправили всего 340 бойцов

Командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко считает, что потери сил АТО в Иловайске являются следствием попыток малыми силами удержать город.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Иловайск должны были штурмовать силами в 800 человек. Я уже могу об этом говорить, ведь это уже прошлое. Несмотря на всю ложь, выливающуюся на нас, что, мол, мы это сделали самостоятельно, было все совсем иначе», - заявил комбат.

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Семенченко подчеркнул, что «план был согласован и утвержден руководством АТО, непосредственное командование осуществлял генерал Хомчак, командующий сектором Б, которого я уважаю за личное мужество и твердое руководство войсками. В итоге по разным причинам город пришлось брать гораздо меньшими силами. Сейчас можно назвать и количество - 340 человек. В первый же день было взято две трети города».

Комбат «Донбасса» убежден, что «если бы туда зашли подкрепления, Иловайск был бы полностью под нашим контролем еще 19.08. В тот же день я был ранен, и пошел отчет нашим жертвам».

20 августа «к нам зашел батальон «Днепр», а вернее, его отдельное подразделение. Бойцы отбивали танковые атаки, …минометные обстрелы, "грады", "смерчи", "ураганы"... Все потери - не от штурма, а от попыток малыми силами удержать город», - считает Семенченко.