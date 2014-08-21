Геращенко: В боях за Иловайск погибли 19 украинских силовиков, 46 - ранены

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы МВД Антон Геращенко.

Все наши добровольческие батальоны милиции понесли большие потери. "Донбасс" - 8 убитых, 12 раненых. "Азов" за вчерашний день - 2 убитых и 7 раненных. Если считать с начала боев за Иловайск будет - 5 убитых и 11 раненных. "Шахтерск" - 4 убитых и 16 раненных в том числе 2 тяжело. "Днепр" - 2 убитых и 7 раненных", сообщил Геращенко в соцсети.Читайте такжеНацгвардия отправила подкрепление и тяжелое вооружение в Иловайск

Он отметил, что все потери "Азова", "Шахтерска" и "Днепра" понесены за последние дни во время операций по блокированию Иловайска, которая делалась в целях поддержать действия батальона "Донбасс", захватившего контроль над половиной города в ходе ночного штурма в ночь с понедельника на вторник.

Геращенко опроверг мнение о том, что батальоны "Азов" и "Шахтерск" мало сделали для блокирования снабжения террористических группировок в Иловайске.

"Итого под Иловайском погибло 16 из 64 бойцов или 25 % погибших бойцов спецбатальонов МВД и Нацгвардии за все время АТО.Это показывает насколько ожесточенные бои идут там", - подчеркнул Геращенко. Читайте такжеИловайск перешел под контроль силовиков, боевики контратакуют с помощью танков и артиллерии

Советник главы МВД сообщил, что для Министра внутренних дел Арсена Авакова главным приоритетом является сохранение жизни и здоровья бойцов, а не взятие Иловайска любой ценой к Дню Независимости. По словам Геращенко, Аваков находится постоянно на связи с всеми командирами добровольческих подразделений.