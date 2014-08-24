Турчинов уверен, что завершить войну может только армия - другого пути нет

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов считает, что дипломатические методы в нынешней ситуации военной агрессии России уже не помогут, только украинская армия освободит восточные области от сепаратистов и российских террористов.

Об этом он сказал в интервью на "5-м канале", отвечая на вопрос, удастся остановить кровопролитие на востоке Украины дипломатическими методами, и относительно переговоров президентов России, Украины и США.

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"Безусловно, надо вести дипломатические переговоры, консультации и не прекращать путь мирного решения проблемы. Но скажу честно: я не верю в то, что можно достичь результата именно дипломатическим путем", - сказал спикер.

По его мнению, только украинская армия, Национальная гвардия способны завершить эту войну, полностью освободив территории Донецкой и Луганской областей.

"Другого варианта, к сожалению, реалистичного варианта, сегодня не существует", - сказал Турчинов.