Из-за агрессии России Порошенко меняет тактику АТО

Об этом в четверг, 17 июля пишет ZN.ua со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы меняем тактику, которая позволит нам качественно действовать в условиях непосредственного привлечения вооруженных сил иностранных государств", - сообщил Порошенко.

Президент отметил, что по его поручению Генеральный штаб сейчас планирует передислокацию войск.

Также Порошенко ставит перед СНБО задачи сделать все для обеспечения максимальной эффективности боевых действий украинских Вооруженных сил.

Читайте такжеГлаварь террористов Гиркин похвалился, что сбил самолет в районе Тореза

Президент отметил, что ситуация в зоне АТО остается напряженной. "Мы имеем прямые и доказанные случаи применения против Украины огня с территории Российской Федерации. Есть видеодоказательства, есть неопровержимые расчеты, показания, спутниковые фотоснимки, другая доказательная база", - сообщил он.

По словам Порошенко, есть доказательства применения со стороны России систем залпового огня "Град", зенитных ракет против наших самолетов. "Это переводит конфликт в совершенно другую плоскость", - подчеркнул глава государства.