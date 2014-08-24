Гуманитарный конвой РФ грабит стратегические заводы Украины. Доставленные в зону АТО продукты продают

Как сообщили УНИАН в региональном медиа-центре Министерства обороны (Львов), 23 августа в Ровеньках Луганской области было установлено скопление на автобазе около 40 бронированных машин, три ЗРК типа «Стрела-10» и до 500 наемников незаконных вооруженных формирований, которые, вероятно, являются экипажами выявленной техники. Не исключено, что обнаруженный личный состав прибыл в качестве «гуманитарного конвоя». «В результате высокоточного удара Вооруженных сил Украины по выявленному объекту в городе Ровеньки разведкой подтверждено полное уничтожение базы террористов. Мирные жители не пострадали», - отмечается в сообщении.

Как информирует медиа-центр, в районе Тореза были обнаружены грузовики белого цвета, что подтверждено данными космической разведки. Эти транспортные средства под видом “гуманитарной миссии” вывозят из одного из филиалов завода «Мотор Сич», который изготовляет комплектующие к двигателям вертолетов, оборудование, которое производится только в Украине.

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«Такие же кражи происходят в других городах, подконтрольных нынче «ДНР». В городе Свердловск появились точки по продаже той же “гуманитарки”. Скажем, пачка соли стоит не меньше 10 грн. А в Ленино грузовики из той же колонны останавливаются возле моргов, где находятся тела погибших офицеров российской армии», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 августа спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко заявил, что в грузовики, которые зашли под видом гуманитарной помощи из России, загружают оборудование военного завода ”Топаз” и Луганского патронного завода.

”По оперативной информации, в грузовые автомобили, которые зашли в Украину под видом гуманитарной помощи, россияне загружают оборудование донецкого завода ”Топаз”, где производятся РЛС ”Кольчуга”, и луганского завода, где производятся заряды к стрелковому оружию”, - сказал Лысенко.