В грузовики гумконвоя РФ загружают оборудование завода "Топаз" - СНБО
13:17, 23 августа 2014Политика
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В грузовики, которые зашли под видом гуманитарной помощи из России, загружают оборудование военного завода "Топаз" и Луганского патронного завода.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
«Согласно оперативной информации, в грузовые автомобили, которые зашли в Украину под видом гуманитарной помощи, россияне загружают оборудование донецкого завода "Топаз", где производятся РЛС "Кольчуга", и луганского завода, где производятся патроны к стрелковому оружию", - сказал Лысенко.
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