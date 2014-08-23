В грузовики гумконвоя РФ загружают оборудование завода "Топаз" - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

«Согласно оперативной информации, в грузовые автомобили, которые зашли в Украину под видом гуманитарной помощи, россияне загружают оборудование донецкого завода "Топаз", где производятся РЛС "Кольчуга", и луганского завода, где производятся патроны к стрелковому оружию", - сказал Лысенко.

Читайте такжеКрасному Кресту не понравилась "манера" прибытия "гуманитарного конвоя" в ЛуганскКак сообщал УНИАН, сегодня утром российские СМИ писали, что первые грузовики с российского конвоя уже находятся на территории РФ.