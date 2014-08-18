Турчинов: через 5 лет Украина будет готова вступить в ЕС

Такое убеждение председатель Верховной Рады Александр Турчинов высказал в в интервью балтийскому информационному агентству BNS. "Украина должна стать членом Европейского союза и Североатлантического альянса. Это будет надежной гарантией от агрессивных стремлений России", - сказал спикер Рады, добавив, что украинская власть понимает "невозможность реализовать за один день" это намерение. "Мы ставим перед собой пятилетний план евроинтеграции", - отметил спикер парламента.

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Александр Турчинов подчеркнул, что в настоящее время большинство украинцев также понимают необходимость вступления страны в НАТО, поскольку "это способ защитить Украину от агрессивной политики России".