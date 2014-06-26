Украинцы готовы поддержать вступление страны в ЕС и НАТО

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитическим центром Разумкова. Согласно его результатам, за вступление Украины в Европейский союз готовы проголосовать 60,9% респондентов, а за вступление в НАТО проголосовали бы 40,8% опрошенных. Против вступления в ЕС высказались 22,1% респондентов.

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Доля тех, кто выступает за вступление в ЕС, по сравнению с концом марта - началом апреля увеличилась с 54,5%, до 60,9%; доля поддерживающих идею вступления Украины в Таможенный союз (ТС) осталась практически неизменной -- 23,9% и 22,1% соответственно.

За вступление в ЕС выступает большинство жителей западных -- 94,7% и центральных -- 72,1% областей и большинство жителей юга -- 41,9% при 29,3-процентной поддержке вступления в ТС. За вступление в ТС выступает большинство жителей востока страны -- 46,8%, вступление в ЕС в этом регионе поддерживают 35,2% опрошенных.

На референдуме по вступлению Украины в НАТО за это решение проголосовали бы 40,8% опрошенных, против -- 40,1% респондентов.

Доля тех, кто поддерживает вступление в НАТО, по сравнению с концом марта - началом апреля увеличилась с 35,8%, до 40,8%, а доля тех, кто выступает против – уменьшилась с 47,9%, до 40,1%.

Вступление в НАТО поддерживает большинство жителей западного -- 73,4% и центрального регионов -- 45,8%, при 29,9% опрошенных, высказавшихся против.

Против вступления в НАТО выступает большинство жителей южного -- 57,9% и восточного -- 64,2% регионов.

В ходе исследования, которое проводилось с 6 по 11 июня, опрошено 2012 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины кроме Крыма. Погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.