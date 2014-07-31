Вступление Украины в ЕС поддерживает население центра и запада страны

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы им. И. Кучерива" и Центром им. Разумкова.

Читайте такжеЕвропейцами себя чувствуют почти 40% украинцев - опрос

На юге количество сторонников вступления в ЕС почти равно количеству тех, кто считает, что Украине не нужно вступать ни в ЕС ни в Таможенный союз (ТС) - 28% и 28,4% соответственно, несколько меньшая часть населения поддерживает вступление в ТС - 25%.

На востоке мнения респондентов также почти равномерно разделились между тремя вариантами: за вступление в ЕС (30,5%), в ТС (29,5%) и неприсоединением ни к одному из объединений (32,2%).

Наиболее благосклонными к идее евроинтеграции остаются жители запада и центра - 88% и 64% соответственно. По сравнению с маем 2013 года, поддержка вступления в ЕС в этих областях существенно возросла: на западе - с 72%, до 88%, в центре - с 49%, до 64%.

Как отметили социологи, жители Донбасса отличаются от всех регионов абсолютной поддержкой интеграции Украины в ТС. За последний год количество тех, кто выступает за членство Украины в ТС, возросло с 62%, до 68%. В то же время количество сторонников ЕС на Донбассе до сих пор остается самым низким по всей Украине (13%), а доля интеграционных "неприсоединившихся" уменьшилась на 6%. То есть основная часть тех, кто был против как ЕС, так и ТС, определилась в пользу последнего.

Исследование проводилось с 14 по 15 мая 2014 года во всех областях кроме Крыма. Всего было опрошено 2011 респондентов. Погрешность не превышает 2,3%.