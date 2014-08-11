Die Welt: Безупречно иррациональный Путин

В статье под названием «Безупречно иррациональный», опубликованной на сайте газеты Die Welt, Свен Феликс Келлерхофф пишет, что делают люди историю, а не какие-то там «структуры». Во всяком случае тогда, когда это действительно серьезно. Это показывает и нынешний конфликт в Украине, который обостряется с каждой неделей. Кто должным образом не принимает во внимание личностный фактор, тот не сможет ни понять ситуацию, ни получить еще один шанс, взять положение под контроль без катастрофы. У личностного фактора нынешнего кризиса есть имя: Владимир Путин. Президент России, скорее, весьма популярный диктатор, чем выбранный по правилам глава государства и уж точно не «безупречный демократ», является единственной причиной постоянной эскалации.

Нет никаких объективных причин, даже если своенравные политики и публицисты от Сары Вагенкнехт до Юргена Тоденхёфера утверждают обратное, для напряженности в отношениях между Россией, с одной стороны, ЕС и НАТО с другой. Запад никогда не обещал в переговорах по объединению Германии в 1990 году, что НАТО не будет расширяться на восток – ни один глава правительства или министр иностранных дел не мог пообещать что-нибудь такого рода. И именно люди из западной Украины стремятся к европейскому экономическому сообществу и ценностям. Для этого они в многомесячной борьбе свергли их коррумпированного президента Виктора Януковича вместе с его кликой. Если смотреть рационально, Россия должна была бы быть довольна, если Запад заботится об экономическом восстановлении измученной Украины, а значит и оплачивает его. Но уже в течение нескольких месяцев фактические вопросы играют в этом кризисе второстепенную роль.

Решающим является полностью иррациональный момент: самовосприятие Путина, которое он на основании своего диктаторского правления навязывает концернам, партиям и масс-медиа по всей России. В сущности, речь идет о личном «властном проекте» Путина: «Евразийский Союз». За этим громким названием скрывается не что иное, как восстановление старого русского империализма, который действовал уже во времена царей и с 1917 по 1989/1990 скрывался разве что марксистско-ленинской идеологией Советского Союза. Очевидно, этот проект является для президента России настолько важным, что он готов оказаться на пороге мировой войны ради него.

В этот момент стоит прибегнуть к инструменту, который незаслуженно ругают: историческому сравнению. Так как личностный фактор в агрессивной политике нынешней России − четкая параллель с нацистской Германией. Сравнение с Адольфом Гитлером дает нам в случае Путина важное понимание. Хотя надо учитывать, что такое сравнение - в отличие от уравнения – показывает в равной степени как сходства, так и различия. В любом случае, похожа роль идеологии для политики двух правителей. Для «Евразийского Союза» нет хоть немного объективных причин, как и для фантазий Гитлера о «жизненном пространстве на Востоке». Экономической необходимости для сегодняшней России такой союз не имеет, наоборот: это контрпродуктивно. Богатому ресурсами, но промышленно мало развитому великому государству нужны не новые рынки сбыта, а технические ноу-хау, которые можно получить только в западных странах. Хотя этот факт и в Москве должен быть понятен каждому эксперту, фракция Путина сейчас обещает, что Россия сама будет разрабатывать нужные технологии. Однако, в советские времена это никогда не работало.

Очень похоже было и с мечтой (кошмаром) Гитлера о расселении немцев на восток: представление, что у Германии мало земель для своего населения, было чистым заблуждением, которое базировалось на совершенно устаревшем романтическом идеале государственной системы. Как и тогда, с 1939 по 1942, на самом деле завоеванные территории для поселения были доступны, но не было достаточно «переселенцев на Восток». Конечно, есть и существенные различия между Путиным и Гитлером. Самое главное: убийственная ненависть к евреям немецкого диктатора, о подобной мании россиян, во всяком случае, пока не известно. Гомофобия, которая объединяет этих двоих, конечно, предосудительна, но это скорее маргинальное явление.

Не всегда личностный фактор в мировой политике оказывается к худшему, как в примере Гитлера и Путина. Без индивидуального мужества Михаила Горбачева, который отказался от, казалось, само собой разумеющихся притязаний КПСС на власть, то 25 лет назад это не привело бы ни к мирному распаду коммунистического блока, ни к объединению Германии. И без впечатляющей опытом толерантности Нельсона Манделы в Южно-Африканской Республике не было бы никакого все же мирного прощания с расистским режимом апартеида.

Если мировая политика оказалась в движении, в переломные моменты истории, то, персональный фактор выходит наружу, характер задействованных людей. Уверенно настаивать на обязательных для всех ценностях – это хорошо, нерешительность может привести к катастрофе. Это нужно осознавать и сделать правильные выводы. Просто и остро: иррационально действующие политики у власти не поддаются влиянию рациональных аргументов. Мы видим это в Украине: во всех попытках ослабления напряженности Путин видит лишь слабость. Как когда-то Гитлер.

Сегодня всем известно, что направленная на деэскалацию за всякую цену политика умиротворения нацистской Германии в 30-е годы была ошибкой. Но это не значит, что альтернативой должна быть война. Последовательным единством и стойкостью западно-демократические сформированные нации могут заставить даже такого правителя, как Владимир Путин, отступить.

Поэтому возможная ныне эскалация не является неизбежной; она базируется, прежде всего, на личности российского президента. А как с этим справиться, можно узнать из истории.