Международные эксперты подтвердили подлинность записи СБУ разговора террористов о "Боинге"

Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

Поэтому в ведомстве не видят необходимости объяснять происхождение этих записей представителям Российской Федерации.

"В соответствии с действующим законодательством, мы передаем международным организациям не те отрывки, которые публикуем, а полные перехваченные разговоры. Они получены в соответствии с действующим законодательством – есть санкция суда, есть согласование с прокуратурой, все это зафиксировано заранее, все они хранятся на соответствующих серверах – это все можно проверить. Когда к нам приехали международные эксперты, сначала у них были вопросы по поводу всех этих разговоров. Мы передали им эти материалы, которые свидетельствуют о причастности боевиков к катастрофе самолета, – их все удовлетворило. Если международное сообщество удовлетворяет – понятно, что мы Российской Федерации не будем объяснять, откуда мы взяли эти записи", – заявил Ягун.

Напомним, речь идет о целом ряде перехваченных украинскими спецслужбами разговоров террористов, которые подтверждают их роль в сбитии малазийского "Боинга" 17 июля над Донбассом. Одна из записей четко указывает, что пассажирский самолет был сбит российскими террористами из Снежного выстрелом из ЗРК "Бук", а приказ отдал агент ГРУ ГШ РФ Безлер, известный по кличке "Бес". Сейчас, по имеющейся информации, он уже сбежал из Украины и находится в Москве. Руководство брошенными на произвол судьбы подчиненными "Беса" принял полевой командир по кличке "Боцман", который сейчас грозится взорвать горловский аммиачный завод "Стирол".

Читайте такжеКэмерон рассказал, когда будут обнародованы данные "черных ящиков" Боинга17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук».

По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» находились 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии.

Читайте такжеСбитый Боинг похоронил надежды Москвы на признание террористов стороной переговоров - экспертыТакже в самолете находились 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев; 10 граждан Великобритании. Среди пассажиров также были 4 немца, 4 бельгийца, 3 филиппинца, 1 канадец и 1 новозеландец.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» Нидерландам.