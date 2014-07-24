Украина делегировала Нидерландам расследование катастрофы Boeing-777

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом говорится в подписанном сегодня между Украиной и Нидерландами меморандуме о взаимопонимании в расследовании обстоятельств катастрофы. Подписи под меморандумом поставили министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Нидерландов Франц Тиммерманс.

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Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министрами иностранных дел Нидерландов Тиммермансом и Австралии Джулией Бишоп.

«На встрече, согласно меморандуму, учитывая тот факт, что подавляющее большинство жертв катастрофы – граждане Нидерландов, Украина, как страна, где произошло происшествие, делегирует расследование катастрофы Нидерландам», - отмечается в сообщении. Это также закрепляется соглашением между Украинским национальным бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и соответствующим агентством Нидерландов.

Нидерланды будут координировать расследование всех обстоятельств трагедии и должны отвечать за его проведение согласно части 5 дополнения 13 Чикагской конвенции. Нидерланды обеспечат участие других заинтересованных сторон, в частности Украины, как страны, где произошло происшествие, Малайзии, как государства – владельца воздушного судна, США, как государства – производителя самолета и Международной организации гражданской авиации ICAO.

Порошенко перед подписанием меморандума заявил, что украинская сторона выполнила все свои обязательства и передала права проведения международного расследования на координацию Нидерландам. «Это наш особый гуманитарный жест, и мы уверены в том, что наше совместное сотрудничество позволит установить виновных и привлечь их к жесткой ответственности», - отметил президент.

«Страны, в которых погибли жертвы этой ужасной катастрофы, разбросаны по всему миру. Именно поэтому мы должны быть едины, чтобы обеспечить координацию действий для проведения эффективного расследования и представления миру его результатов», - сказал президент.

Он отметил, что планируется подписание совместного соглашения с правительством Австралии об участии Австралии в Миссии защиты международного расследования.

Глава МИД Нидерландов подчеркнул после подписания: «Мы установим правосудие. После всего, что мы пережили, украинцы нам – братский народ».

В свою очередь Бишоп отметила, что Австралия осудила действия России, когда та нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины. «Наша страна требовала уважения к международным нормам и надлежащему поведению стран. Еще 7 дней назад мы и представить не могли, насколько будем вовлечены в эту ситуацию», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа.

По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» находилось 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии, включая 15 членов экипажа и двух младенцев.

Также в самолете находилось 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев, в числе которых был младенец; 10 граждан Великобритании, включая одного гражданина с двойным гражданством (Великобритании и Южно-Африканской Республики).

Среди пассажиров также находились 4 немца, 4 бельгийца, 3 филиппинца, 1 канадец и 1 новозеландец.