Бородай пожаловался кремлевскому политику, что в Донецке "ситуация тухлая"

В разговоре с главарем террористов Олександом Бородаем, кремлевский политолог Алексей Чеснаков расспрашивает террориста о внутренней ситуации, в частности отношения с главой службы безопасности "ДНР" и командиром батальона "Восток" Александром Ходаковським, сообщает ТСН.

Также Чеснаков просит его организовать интервью с "офицером" Гиркиным, в котором он должен сказать, что сейчас не выполняет приказы Путина, потому что находится в другом государстве, но при этом выражает свое "наибольшее уважение" и считает российского президента "самым ярким человеком современности", "многомудрим лидером русского мира".

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В свою очередь, Бородай жалуется Чеснакову, что у террористов уже заканчиваются деньги: из взятых им "150" почти ничего не осталось, потому что 50 он отдал Захару, 1 млн. гривен - Гиркину, также были другие расходы.

Кроме того, в Донецке сейчас, по словам Бородая "полный бардак", а "ситуация тухлая": "ДНР стала похожа на хр*н с головкой в виде Донецка - перспективы слабенькие", город находится в непрерывных "отжимах".