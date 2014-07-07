Порошенко сменил троих членов Нацсовета по телевидению и радиовещанию

14:15, 07 июля 2014
Политика
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Президент Петр Порошенко сменил трех членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Порошенко сменил троих членов Нацсовета по вопросам теле и радиовещания / Фото УНИАН

Президент подписал указы о назначении Юрия Артеменко, Владислава Севрюкова и Григория Шверко членами Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. 

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Другими своими указами Петр Порошенко уволил с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Любовь Бакаленко, Владимира Манжосова и Ларису Мудрак.

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