Порошенко сменил троих членов Нацсовета по телевидению и радиовещанию

Президент подписал указы о назначении Юрия Артеменко, Владислава Севрюкова и Григория Шверко членами Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

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Другими своими указами Петр Порошенко уволил с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Любовь Бакаленко, Владимира Манжосова и Ларису Мудрак.