Турчинов подписал закон об Общественном телевидении и радиовещании Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 апреля приняла закон Украины «Об Общественном телевидении и радиовещании».

Закон создает правовые основы деятельности Общественного телевидения и радиовещания Украины, определяет принципы деятельности Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

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В законе предусмотрено, что для обеспечения постепенного и последовательного становления Общественного телевидения и радиовещания Украины Кабинет министров Украины на базе реорганизуемых Национальной телекомпании Украины, Национальной радиокомпании Украины, Государственной телерадиокомпании “Всемирная служба “Украинское телевидение и радиовещание”; Государственной телерадиокомпании “Культура”, областных государственных телерадиокомпаний, Государственной телерадиокомпании “Крым”, Киевской государственной телерадиокомпании, Севастопольской государственной телерадиокомпании; Украинской студии телевизионных фильмов “Укртелефильм”, образует юридическое лицо публичного права "Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (НОТУ).

В законе определены принципы деятельности, гарантии независимости НОТУ, а также основные задачи НОТУ.

В соответствии с законом, структурными подразделениями НОТУ являются Общественное телевидение и Общественное радио. Общественное телевидение осуществляет вещание на двух общенациональных телеканалах: общественно-политическом и культурно-образовательном. Общественное радио осуществляет вещание не менее чем на трех общенациональных радиоканалах: общественно-политическом, культурно-образовательном, молодежном и других.

Изменения в Устав НОТУ вносятся Кабинетом министров Украины по представлению Наблюдательного совета НОТУ.

Наблюдательный совет НОТУ, в частности, определяет основные направления деятельности НОТУ, утверждает редакционный устав, контролирует его выполнение; избирает на конкурсной основе на четыре года членов правления и председателя правления НОТУ, принимает решение о досрочном прекращении их полномочий, избирает членов и председателей ревизионной комиссии НОТУ, принимает решение о прекращении их полномочий; избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря Наблюдательного совета НОТУ, принимает решение о прекращении их полномочий; принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации дочерних юридических лиц НОТУ; создает и ликвидирует общественные советы и другие совещательные органы, определяет порядок их деятельности, формирует их состав;

В законе определено, что срок полномочий членов Наблюдательного совета НОТУ составляет четыре года. Одно и то же лицо не может входить в состав Наблюдательного совета НОТУ больше чем два срока подряд, независимо от продолжительности таких сроков.

В соответствии с законом, не могут быть членами Наблюдательного совета НОТУ лица, имеющие судимость, не погашенную или не снятую в установленном законом порядке, а также народные депутаты Украины, члены Кабинета министров Украины, члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, военнослужащие, нотариусы, судьи, прокуроры, следователи, работники правоохранительных органов, лица, состоящие на государственной службе, лица, занимающие выборные должности в органах государственного управления любого уровня, лица, находящиеся в штате политической партии, лица, находящиеся в штате любого предприятия, в котором доля государственной собственности превышает 25 процентов, а также другие лица, в отношении которых Законом Украины «О принципах предупреждения и противодействия коррупции» установлено ограничение относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности. Кроме того, не могут быть членами НС НОТУ работники или представители телерадиоорганизаций, которые имеют лицензию на осуществление вещания в Украине или выполняют любую оплачиваемую работу (реализуют товары, предоставляют услуги) для телерадиоорганизаций; лица, которые прямо или опосредствованно владеют долей в уставном (составленном) капитале телерадиоорганизаций или юридических лиц, которые выполняют любую оплачиваемую работу (реализуют товары, предоставляют услуги) для телерадиоорганизаций.

Кроме частичного финансирования из государственного бюджета, также НОТУ может финансироваться за счет продажи собственной теле- и радиопродукции, платы за пользование авторскими и смежными правами; добровольных и благотворительных взносов, пожертвований физических и юридических лиц, кроме анонимных; других поступлений.

В законе отмечается, что НОТУ не обязана освещать деятельность органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц. Программы НОТУ составляют не менее 75 процентов национального и европейского (стран, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении) производства ежесуточного эфирного вещания. Кроме того предусмотрено, что предоставление эфирного времени НОТУ для официальных выступлений и заявлений высших должностных лиц государства осуществляется в установленном законом порядке, предоставление вне очереди прямого эфира предоставляется для экстренных официальных выступлений президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, премьер-министра Украины, председателя Верховного Суда Украины, председателя Конституционного Суда Украины. Президенту Украины на бесплатной основе предоставляется эфирное время для новогоднего поздравления Украинского народа.

Закон вступает в силу с даты опубликования.