На Донбассе провайдеры не выполняют решение суда об отключении российских телеканалов - Нацсовет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Манжосов.

«Наши представители фиксируют, что решение суда выполняется всеми провайдерами программной услуги, кроме провайдеров Донецкой и Луганской областей», - сказал он.

По его словам, также в Украине некоторые провайдеры незаконно транслируют на территории Украины российские телеканалы Life News и Ren TV.

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«Ren TV и Life News не адаптированы к украинскому законодательству, поэтому трансляция этих каналов в кабельных сетях Украины является незаконной. По нашей предварительной информации, Ren TV незаконно транслируют 26 провайдеров, Life News - 39 провайдеров», - сказал Манжосов.

Присутствующая на брифинге заместитель председателя Нацсовета по телерадиовещанию Лариса Мудрак отметила, что данные телеканалы транслируются в кабельных сетях Донецкой, Луганской, Житомирской и Харьковской областей.

При этом она отметила, что для эффективной борьбы в информационной войне с Россией необходимо в срочном порядке вносить изменения в законодательство.

«Чрезвычайно важно в ситуации, которая есть, иметь однозначные изменения в законодательство, так как только на основе четких критериев, которые вписаны в закон, гораздо легче делать какие-либо выводы», - сообщила Мудрак.

Как сообщал УНИАН, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в своем иске к компании «Торсат» просил суд признать программы четырех российских каналов: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24» и «НТВ- Мир» не отвечающими законам Украины и Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

25 марта Киевский административный суд принял решение приостановить трансляцию этих телеканалов в Украине на время рассмотрения иска.