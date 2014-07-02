Аваков: Если бы у нас была такая армия, как сейчас, три месяца назад, Путин не захватил бы Крым

Об этом сообщает сайт МВД.

"Война - это не аккуратно организованный бизнес. Это ситуация которую никто не ждал. В которую мы вошли, не имея никаких нормальных вооруженных сил, ни тыла, ничего", - отмечает министр в эксклюзивном комментарии Громадському ТВ.

Читайте такжеТурчинов: действия военных на востоке являются результативными и восток будет полностью очищен от террористовПо словам главы МВД, ровно месяц назад в Нацгвардии было 0 Бтров. А сейчас 53. Боеспособных было 120 человек, а сейчас спецназа 450 человек.

"Я утверждаю, что если бы три месяца назад, у нас была такая армия, как сейчас, то Крым бы Путин не захватил", - заверил Аваков.