В Луганске за сутки во время вооруженных столкновений ранено два человека – горсовет

Как сообщается на официальном сайте Луганского городского совета, в результате осколочного ранения по улице Тракторная пострадал мужчина, он госпитализирован в горбольницу №8.

Еще один человек получил огнестрельное ранение в Каменнобродском районе города - он доставлен в областную больницу.Читайте такжеВ Луганске создан антикризисный центр для безопасности жителей

По данным отдела по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций департамента обеспечения жизнедеятельности города Луганского горсовета, сегодня утром в школу №14 в квартале Шевченко попал снаряд, в результате разрушен запасной вход школы, ведутся работы.

На земельный участок жилого дома №63 по улице Станиславского упал элемент боеприпаса. В результате произошло возгорание сухой травы и забора. Пострадавших нет, пожар устранен, элемент снаряда был изъят. Также произошел обвал крыши и части фасада заброшенного здания по улице Свердлова. Жертв нет.

Все коммунальные и экстренные службы города работают в штатном режиме, функционирует общественный транспорт, работают продуктовые магазины, аптеки и заправки, уверяют в горсовете.Читайте такжеТеррористы напали на милиционеров возле аэропорта в Луганске

Как сообщал УНИАН, сегодня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что аэропорт Луганска отрезан от поддержки основных сил антитеррористической операции, подходы к нему заминированы пророссийскими боевиками.