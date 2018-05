В Киеве проходят переговоры Яценюка с Бильдтом

Об этом написал в своем Twitter глава МИД Швеции.

«Прекрасные переговоры с премьер-министром Украины Яценюком», - написал он.

Бильдт прибавил, что в центре внимания переговоров «экономика и ключевые реформы».

До этого он написал: «Выезжаю из Тбилиси. Курс на Киев для переговоров. Драматичный день после того как Россия не пошла на встречу требованиям ЕС и остановлен режим прекращения огня».

Excellent talks with Ukraine PM Yatsenyuk. Economy in focus. Turning the country around. Key reforms on the way. pic.twitter.com/j7ZKQOmO8V