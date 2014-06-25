Эксперты не верят в успех партии Левочкина на будущих выборах
Политтехнолог Андрей Золотарев отмечает, что многие проекты, которые сейчас создаются на осколках Партии регионов вряд ли могут быть удачными, если не снизить проходной барьер.
Новый проект Сергея Левочкина «Партия развития Украины», которая создана из бывших регионалов и финансируется Дмитрием Фирташем, скорее всего, не сможет попасть в Раду, если не будет снижен проходной барьер.
Такое мнение высказали в своих комментариях в публикации УНИАН «Партия «трех Сереж»: последнее прибежище негодяев» политтехнологи Андрей Золотарев и Тарас Загородний.
Андрей Золотарев считает, что многие проекты, которые сейчас создаются на осколках Партии регионов вряд ли могут быть удачными, если не снизить проходной барьер. В частности, по его мнению, это касается и «Партии развития Украины».
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«Чтобы преодолеть 5%-й проходной барьер, нужно иметь нечто большее, чем весомые финансовые и медийные ресурсы, голову Ермолаева (по слухам, идеолог новой партии, - УНИАН) и ряд сомнительных персон из Партии регионов…», - считает Золотарев.
«Они, конечно, делают правильные заявления, говорят правильные слова, но возникает вопрос: где же вы все были раньше? Николай Скорик (экс-глава Одесской ОГА, - УНИАН) при Януковиче губернаторствовал, Сергей Ларин – был правой рукой Левочкина в Администрации Януковича, за всем этим – демоническая фигура самого Левочкина…», - напомнил политтехнолог.
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«В стране изменился запрос на политиков. Поэтому даже Партия регионов-лайт не пройдет», - считает политтехнолог Тарас Загородний.
«Люди устали терпеть симулякры, партии без новых лидеров и новой риторики. Они не будут иметь спроса во время избирательной кампании, так как это мертвые партии и политики», - заключил он.