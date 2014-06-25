Эксперты не верят в успех партии Левочкина на будущих выборах

Новый проект Сергея Левочкина «Партия развития Украины», которая создана из бывших регионалов и финансируется Дмитрием Фирташем, скорее всего, не сможет попасть в Раду, если не будет снижен проходной барьер.

Такое мнение высказали в своих комментариях в публикации УНИАН «Партия «трех Сереж»: последнее прибежище негодяев» политтехнологи Андрей Золотарев и Тарас Загородний.

Андрей Золотарев считает, что многие проекты, которые сейчас создаются на осколках Партии регионов вряд ли могут быть удачными, если не снизить проходной барьер. В частности, по его мнению, это касается и «Партии развития Украины».

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«Чтобы преодолеть 5%-й проходной барьер, нужно иметь нечто большее, чем весомые финансовые и медийные ресурсы, голову Ермолаева (по слухам, идеолог новой партии, - УНИАН) и ряд сомнительных персон из Партии регионов…», - считает Золотарев.

«Они, конечно, делают правильные заявления, говорят правильные слова, но возникает вопрос: где же вы все были раньше? Николай Скорик (экс-глава Одесской ОГА, - УНИАН) при Януковиче губернаторствовал, Сергей Ларин – был правой рукой Левочкина в Администрации Януковича, за всем этим – демоническая фигура самого Левочкина…», - напомнил политтехнолог.

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«В стране изменился запрос на политиков. Поэтому даже Партия регионов-лайт не пройдет», - считает политтехнолог Тарас Загородний.

«Люди устали терпеть симулякры, партии без новых лидеров и новой риторики. Они не будут иметь спроса во время избирательной кампании, так как это мертвые партии и политики», - заключил он.