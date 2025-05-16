Решение поможет операторам мобильной связи расширять покрытие в отдаленных уголках Украины и вдоль автодорог.

Правительство приняло постановление, которое серьезно ускоряет строительство базовых станций. Ранее процесс получения разрешения на их размещение мог длиться несколько лет. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram-канале.

"Одна из наших приоритетных целей до 2030 года - обеспечить 98% населения качественной мобильной связью в каждом уголке страны. Принятие постановления - еще важный шаг, чтобы каждый украинец всегда был на связи. В городе, селе или в дороге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время военного положения операторы будут получать разрешения на размещение базовых станций в течение 25 дней, ранее этот процесс мог длиться до двух лет. Это решение поможет операторам мобильной связи расширять покрытие в отдаленных уголках Украины и вдоль автодорог.

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Сроки, за которые операторы будут получать разрешения для развития мобильных сетей:

15 рабочих дней вместо 6 месяцев - на объектах государственного и коммунального имущества, например, на крыше дома;

25 рабочих дней вместо 1,5 года - на государственных и коммунальных земельных участках.

В Минцифры добавили, что после получения разрешения операторы могут сразу размещать базовые станции. Подготовка к аукциону, разработка проектов землеустройства и другие шаги для получения аренды имущества или земли операторы должны пройти в течение военного положения и за 2 года после.

Мобильная связь в Украине: главные новости

Советник министра цифровой трансформации Украины по вопросам электронных коммуникаций Денис Поздняков рассказывал, что за 2024 год мобильные операторы построили 3,4 тыс. базовых станций мобильной связи и обеспечили 4G-связью более 800 населенных пунктов в Украине.

По его словам, на покрытие мобильной связи, кроме войны, влияют географические особенности и рельеф местности. Сложный рельеф (горы, леса, болота) может мешать передаче сигнала. Кроме того, усложняют экономическую целесообразность строительства базовых станций и разбросанные населенные пункты в сельских районах.

В феврале эксперт в вопросах коммуникаций Александр Глущенко сообщал, что за последний год некоторые тарифные планы подорожали вдвое, а иногда и втрое. При этом он считает, что мобильные операторы вряд ли и в дальнейшем будут существенно повышать цены.

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