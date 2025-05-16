В апреле украинцы приобрели 5,6 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых машин в возрасте до 5 лет. Такие данные приводит профильный "УкрАвтопром".
Отметим, что всего в апреле автопарк нашей страны пополнили 20,7 тыс. легковых машин с пробегом. Таким образом, автомобили возрастом до 5 лет составляли 27% от этого количества.
Наиболее популярными в данном сегменте оказались электромобили - на них пришлось 50% продаж. Далее следуют бензиновые автомобили (33%) и гибриды (9%).
Наибольшим спросом среди импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет в апреле пользовался компактный электрический кроссовер Tesla Model Y. На второй позиции оказалась еще одна модель известного американского бренда - Tesla Model 3.
ТОП-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до 5 лет:
- Tesla Model Y - 552 единицы;
- Tesla Model 3 - 306;
- Kia Niro - 200;
- Nissan Rogue - 171;
- Hyundai Kona - 168;
- Mazda CX-5 - 167;
- Audi e-tron Sportback - 149;
- Chevrolet Bolt - 129;
- Volkswagen Tiguan - 115;
- Nissan LEAF - 109.
Лучший выбор для покупателей - советы экспертов
Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент кроссоверов, которые, как можно видеть на примере нового рейтинга, пользуются колоссальной популярностью в Украине.
По мнению специалистов, тем, кто ищет хороший кроссовер, стоит обратить внимание на модель Kia Telluride.
По словам специалистов, этот автомобиль предлагает просторный интерьер и приятную управляемость. Также он может похвастаться богатым оснащением и удобной информационно-развлекательной системой.
Среди других моделей, на которые советуют обратить внимание - Hyundai Palisade, Hyundai Tucson Hybrid и Kia Soul.
Также недавно эксперты назвали десятку лучших бюджетных кроссоверов с пробегом. На первую позицию специалисты поставили хорошо известный многим Honda CR-V (2018 год). Этот автомобиль среди прочего может похвастаться широким набором стандартных систем безопасности.