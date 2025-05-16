Наибольшим спросом в этом сегменте пользуется компактный электрический кроссовер Tesla Model Y.

В апреле украинцы приобрели 5,6 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых машин в возрасте до 5 лет. Такие данные приводит профильный "УкрАвтопром".

Отметим, что всего в апреле автопарк нашей страны пополнили 20,7 тыс. легковых машин с пробегом. Таким образом, автомобили возрастом до 5 лет составляли 27% от этого количества.

Наиболее популярными в данном сегменте оказались электромобили - на них пришлось 50% продаж. Далее следуют бензиновые автомобили (33%) и гибриды (9%).

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Наибольшим спросом среди импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет в апреле пользовался компактный электрический кроссовер Tesla Model Y. На второй позиции оказалась еще одна модель известного американского бренда - Tesla Model 3.

ТОП-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до 5 лет:

Tesla Model Y - 552 единицы;

Tesla Model 3 - 306;

Kia Niro - 200;

Nissan Rogue - 171;

Hyundai Kona - 168;

Mazda CX-5 - 167;

Audi e-tron Sportback - 149;

Chevrolet Bolt - 129;

Volkswagen Tiguan - 115;

Nissan LEAF - 109.

Лучший выбор для покупателей - советы экспертов

Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент кроссоверов, которые, как можно видеть на примере нового рейтинга, пользуются колоссальной популярностью в Украине.

По мнению специалистов, тем, кто ищет хороший кроссовер, стоит обратить внимание на модель Kia Telluride.

По словам специалистов, этот автомобиль предлагает просторный интерьер и приятную управляемость. Также он может похвастаться богатым оснащением и удобной информационно-развлекательной системой.

Среди других моделей, на которые советуют обратить внимание - Hyundai Palisade, Hyundai Tucson Hybrid и Kia Soul.

Также недавно эксперты назвали десятку лучших бюджетных кроссоверов с пробегом. На первую позицию специалисты поставили хорошо известный многим Honda CR-V (2018 год). Этот автомобиль среди прочего может похвастаться широким набором стандартных систем безопасности.

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