Вероятно, переговоры состоятся без представителей США и Турции.

Вероятно, представитель США не будет присутствовать во время переговоров Украины с Россией в Стамбуле 16 мая. Об этом пишет корреспондент BBC Том Бейтман, который тоже присутствует в Турции.

"Насколько я понимаю, американский чиновник Майкл Энтон - старший помощник Рубио (госсекретаря США Марко Рубио, - ред.) - не будет присутствовать на встрече Россия-Украина-Турция", - отметил Бейтман.

Он добавил, что Энтон отдельно встретится с главой российской делегации Владимиром Мединским из российской делегации.

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Также российский Интерфакс со ссылкой на собственные источники сообщил, что российская делегация выступила против присутствия представителей Соединенных Штатов во время прямых переговоров Украины с Россией в Стамбуле 16 мая. Кроме того, представитель Турции только выступит с приветствием и покинет переговоры.

Переговоры в Турции: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, 16 мая в Стамбул прибыла делегация США, в частности государственный секретарь Марко Рубио, однако, как писал корреспондент ВВС, представлять Соединенные Штаты на прямых переговорах Украины и России должен был директор по вопросам политического планирования США Майкл Энтон.

Также в Стамбуле состоялась встреча главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умерова и министра иностранных дел Андрея Сибиги со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном и советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Заутером.

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