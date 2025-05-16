Это имитация наступления: Дикий оценил шансы РФ на большое продвижение летом

Самое большое достижение России с начала года - это захват Великой Новоселки, отметил Дикий.

Путин не может не понимать, что его армия выдохлась. А потому вряд ли он ожидает больших успехов от летнего наступления РФ.

Об этом заявил Евгений Дикий, ветеран, директор Национального антарктического центра, в эфире на Radio NV.

"Когда у них за весь год самый большой успех - это Великая Новоселка с довоенным населением 5 тысяч человек. И за нее в течение года положено тысяч 200. О чем мы говорим? Эта армия забуксовала, она не может продвигаться дальше. Продолжается российское наступление - но с военной точки зрения это не так. Продолжается российские попытки имитировать наступление. И даже за эти попытки они платят дорого", - сказал Дикий.

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Он отметил, что это не означает, что на фронте стало проще. Ведь россиян ежедневно отправляют на штурмы, активно применяют авиацию и артиллерию. Однако такие попытки не сопровождаются особым успехом.

"Но он реально политик, он умеет играть на чужих слабостях. И когда у него так поперла карта, на его стороне играет Трамп - он надеется имитацией этого весенне-летнего наступления создать иллюзию, что Россия все контролирует. И потом в какой-то момент сказать, что так и быть - из огромного уважения к Трампу он готов к прекращению огня по нынешней линии. Он так и будет снимает свое требование отдать то, что он не завоевал", - добавил Дикий.

Наступление РФ: что известно

Ранее спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Павел Шамшин заявил, что российское наступление уже фактически началось. По его словам, враг продолжает накапливать силы. А летняя операция означает, что РФ не планирует договариваться о прекращении огня.

Между тем представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что на юге россияне пытаются дойти до административной границы Запорожья, Донецкой и Днепропетровской области.

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