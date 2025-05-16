Каждый, кто хоть раз был на рынке, видел, как покупатели торгуются с продавцами, а кто-то пробовал свои силы в этом нелегком деле. Торговаться – это не просто сбить цену и купить дешевле, это целая философия. У некоторых людей есть такой талант, но основным принцам может научиться каждый. Разберемся, как торговаться при покупке.
Как правильно торговаться – главные правила
Торг – это, в первую очередь, переговоры. Этот процесс имеет свои законы и правила, которые следует соблюдать, чтобы добиться успеха.
Как правильно торговаться при покупке:
- Скромный внешний вид. Многие продавцы на рынках склонны завышать цены, если видят, что покупатель "при деньгах".
- Изучите рынок, чтобы понимать на какую сумму реально снизить цену.
- Проявляйте искреннюю заинтересованность вместе с сомнением относительно своего финансового положения. Продавец с удовольствием сбросит немного, если увидит интерес, но никогда не нахваливайте товар.
- Будьте готовы уйти, если продавец наотрез откажется отдавать товар дешевле. Торг – это игра, в которой ритуальный уход может заставить вторую сторону согласиться на ваши условия.
Стоит отметить, что независимо от того, как обернулась ситуация с торгом, всегда сохраняйте спокойствие и легкость, а ненавязчивая и доброжелательная улыбка поможет расположить к себе любого человека.
Как торговаться – фразы, которые помогут побороть страх
Многие люди не просят снизить цены из-за страха быть отвергнутым. Да, действительно, реакция продавца на торг может быть разной, но и страшного в этом ничего нет. Всегда можно пойти в другое место и попытать счастья там.
Если вас интересовало, как научиться торговаться, то вот несколько фраз для разговора с продавцом:
- После приветствия и ознакомления с ценами можно спросить: "Какие есть скидки?" или "Как можно получить скидку?".
- Проявите эмпатию к продавцу фразами "Я понимаю, что сейчас сложное время…" или "Как я вас понимаю…". Это отличный психологический ход, чтобы человек расслабился и перестал защищаться, после чего он сам пойдет вам на встречу.
- Переспрашивайте и называйте цену ниже, чем вам говорит продавец: "Сколько? А за (называете свою цену) отдадите?". Но здесь важно не перестараться. Предлагайте цену ниже не более чем на 20%-30% от первоначальной.
Не бойтесь импровизировать во время торга, ведь ситуация может меняться, а мастерство заключается именно в быстрой адаптации к новым условиям.
Ранее УНИАН писал, почему за проезд в Одессе платят в конце.