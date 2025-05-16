Новый спальный поезд Espresso Riviera от компании FS Treni Turistici Italiani соединит итальянскую столицу Рим с Французской Ривьерой, сообщает GenovaToday.
Плохая новость – это будет сезонный маршрут выходного дня только в летние месяцы, с пятницы 4 июля по субботу 30 августа 2025 года.
Поезд будет отправляться в путь каждую пятницу с вокзала Термини в Риме и прибывая в Марсель в субботу. Обратный рейс будет выполняться в ночь с субботы на воскресенье.
На пути рейс будет делать остановки в итальянских Генуе, Савоне, Алассио, Империи, Сан-Ремо и Вентимилье, а также во французских Ментоне, Ницце, Каннах, Сен-Рафаэле и Тулоне.
Помимо этого, посреди маршрута предусмотрена остановка в Монте-Карло в княжестве Монако.
Цены на билеты будут стартовать от 44,90 евро, они поступят в продажу с 24 мая на сайте www.fstrenituristici.it и через все каналы продаж Trenitalia, включая кассы на вокзалах, автоматы самообслуживания и туристические агентства.
Поезд будет предлагать пассажироам ресторанное обслуживание и просторные спальные отсеки. Во время ночного путешествия можно будет путешествовать в купейных или спальных вагонах, а в Генуе поезд изменит конфигурацию, приняв дневную компоновку с залами и местами первого и второго класса, чтобы пассажиры могли наслаждаться пейзажами Ривьеры.
Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали четыре бюджетные альтернативы переполненному туристами Сен-Тропе на Французской Ривьере.
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