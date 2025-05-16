Осадки ожидаются и в субботу, и в воскресенье.

На выходных, 17 и 18 мая, в Украине ожидается много дождей, ливней и местами гроз. Температура при этом будет чуть колебаться. В субботу будет холодно, на западе и севере страны всего +12°...+14°. В воскресенье температура на западе и севере повысится до +11°...+17°, а на остальной территории будет до +17°...+22°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью +7°, днем +13°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +8°, а днем +16°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +4°, днем +12°, небольшая облачность, ливень. В воскресенье ночью +5°, днем +11°, пасмурно, дождь.

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В Луцке в субботу ночью +6°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +3°, днем +13°, небольшой дождь.

В Виннице в субботу будет пасмурно. Температура воздуха +7°...+12°, дождь. В воскресенье температура будет +4°...+16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +14°, ливень. В воскресенье - практически безоблачно, +10°...+18°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +12°, днем +21°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +14°...+17°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +21°. В воскресенье температура составит +12°...+18°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +13°...+25°.. В воскресенье +10°...+18°, практически безоблачно.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +14°, днем +24°. В воскресенье ночью ожидается +12°, днем +20°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +12°, днем +22°. В воскресенье будет небольшая облачность, легкий дождь, ночью +13°, днем +19°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью +12°, днем +24°. В воскресенье - небольшая облачность, легкий дождь, температура составит +13°, днем +20°

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, ливень. Температура ночью +1°, днем до +10°. В воскресенье ночью температура составит +3°, днем столбики термометров покажут +7°, пасмурно, ливень.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +4°, днем +13°, небольшая облачность, ливень. В воскресенье - небольшая облачность, ливень. Температура ночью составит +6°, днем +12°.

В Трускавце в субботу облачно с проясненими, дождь, температура до +13°. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура +3°...+13°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +12°. В воскресенье - небольшая облачность, ливень, +4°...+10°.

В Затоке в субботу - пасмурно, небольой дождь, ночью +13°, днем +15°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +9°...+19°.

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