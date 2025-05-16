Эта девушка сразила сценаристов наповал.

Создатели "Баффи - истребительница вампиров" работают над перезапуском проекта. Известно, что они уже нашли новую главную героиню. Ею стала Райан Кира Армстронг.

Сара Мишель Геллар также сыграет в сериале свою привычную роль. Кроме того, она сказала, что Армстронг - единственная девушка, которую она хотела видеть рядом с собой на съемках.

"С того момента, как я увидела прослушивание Райан, я поняла, что есть только одна девушка, которую я хочу видеть рядом со мной. Иметь такой эмоциональный интеллект и талант в столь юном возрасте — это действительно дар. Бонус в том, что ее улыбка освещает даже самую темную комнату", - сказала Геллар.

Видео дня

Сценаристы Нора Цукерман и Лила Цукерман отметили, что Армстронг просто сразила их наповал.

"Мы так рады, что нашли убийцу этого поколения в Райан Кире Армстронг, она просто сразила нас наповал — у нас нет никаких сомнений, что она избранная", — заявили Цукерманы.

Чем известна Райан Кира Армстронг

Райан известна тем, что сыграла роль Чарли Макги в фильме 2022 года "Воспламеняющая взглядом". Также сыграла Брук в фильме "Отзвуки прошлого" (2023). На телевидении сыграла Альму Гарднер в "Американской истории ужасов: Двойной сеанс".

Вас также могут заинтересовать новости: