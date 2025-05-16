Фильм 'Одиссея' Кристофера Нолана полностью снимут на камеры Imax

Премьера фильма запланирована на 27 июля 2026 года.

Режиссер Кристофер Нолан работает над новым фильмом "Одиссея", который обещает стать самым крупным в его истории. Киноманы с нетерпением ждут премьеру, особенно после того, как стало известно, что "Одиссею" снимут полностью на камеры Imax.

Кроме того, в фильме снимаются звездные актеры - Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй и другие.

"Одиссею" снимает оператор Хойте ван Хойтема, который сотрудничал с Ноланом над "Интерстеллар", "Дюнкерком", "Тенетом" и "Оппенгеймером". За последний фильм он получил "Оскар" за лучшую операторскую работу.

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Интересно, что Нолан уже не впервые использует камеры Imax для своих фильмов. Например, в 2008 году он снял "Темного рыцаря", в котором некоторые боевые сцены снимал на Imax.

С тех пор Нолан использовал камеры Imax для все большего количества сцен с каждым новым релизом. А его "Оппенгеймер" стал первым фильмом, в котором использовалась черно-белая 65-миллиметровая пленка Imax.

Фильм "Одиссея" - сюжет

В фильме рассказывается о 10-летнем странствии мифического героя Одиссея, короля Итаки, который возвращается домой после Троянской войны. В пути Одиссей и его товарищи встречают множество фантастических опасностей. Персонажи "Одиссеи" – мифические цари, воины, существа и боги, в том числе Зевс, Посейдон и Афина.

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