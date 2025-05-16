Стороны конфликта собрались на встречу впервые с 2022 года.

В Стамбуле началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Во время встречи министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна считает важным, чтобы Россия и Украина прислушались к призывам президента США Дональда Трампа и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по заключению мира, цитирует Clash Report.

Видео дня

Он добавил, что стамбульские переговоры должны завершиться российско-украинским саммитом.

"Россия и Украина должны выбрать между достижением мирного соглашения или продолжением новых смертей", - подчеркнул Фидан.

В то же время украинский дипломатический источник сообщил Axios, что делегация РФ планирует вылететь в аэропорт сразу после встречи, а не оставаться в Стамбуле, чтобы обсудить прекращение огня, передает Clash Report.

В свою очередь глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак написал в своем Telegram, что россияне во время переговоров хотят строить ассоциации с 2022 годом, однако сейчас эта встреча по сравнению с предыдущей не отличается только местом проведения.

"Россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом. Но все, что связывает с этим переговоры - это исключительно город Стамбул. И ничего больше. Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают", - заверил он.

Обновлено 14:20. Российская делегация в последнюю минуту перед переговорами потребовала, чтобы американская сторона не присутствовала на встрече, сообщает Суспільне, ссылаясь на источники в украинской делегации.

"По нашему мнению, это попытка сорвать мирный процесс, подорвать его. Потому что если они приехали реально решать вопросы, делать шаги к миру, то они должны быть заинтересованы, чтобы американцы были в комнате, чтобы это увидеть", - отметили журналистам в украинской делегации.

Источник добавил, что представители Украины приехали с четкими мандатами и готовностью обсуждать прекращение огня, а также встречу российского диктатора Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил, чего будет требовать Украина от России на переговорах в Стамбуле. По его словам, РФ должна проявить готовность к конкретным действиям гуманитарного характера для того, чтобы сделать мир возможным.

Известно, что в Стамбуле украинская сторона уже провела встречу с представителями США, Великобритании, Германии и Франции, на которой были скоординированы позиции перед сегодняшними переговорами с российской делегацией в Стамбуле.

"Мы готовы к полному и безусловному прекращению огня, о чем отмечали ранее во время встреч в Джидде и Рияде с нашими американскими партнерами. Украина готова к прямым переговорам на самом высоком уровне", - заверил Умеров.

В то же время глава российской делегации Владимир Мединский сделал заявление относительно переговоров с Украиной в Стамбуле. Он отметил, что представители РФ уже провели "очень плодотворную" встречу с главой Министерства иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Объяснили нашу позицию. Завтра (16 мая) с утра - буквально, с 10 утра - мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Мы готовы к работе", - сказал Мединский.

Вас также могут заинтересовать новости: