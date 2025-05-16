Вулкан Сакурадзима трижды выбросил в небо столб пепла.

В Японии на вулкане Сакурадзима произошло сразу три извержения, из-за чего близлежащий город засыпало пеплом. Об этом сообщает The Watchers.

После первого извережния столб пепла поднялся на высоту более 2400 м над уровнем моря и двинулся на юго-восток, а уже после втрого - на высоту более на 4200 метров.

Через некоторое время этот пепел начал падать на город Кагосима, видимость на улицах заметно ухудшилась. По данным синоптиков, при определённых ветровых условиях пеплопад может затронуть и соседнюю префектуру Миядзаки.

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На сегодняшний день уровень вулканической угрозы остаётся на отметке 3 по японской пятибалльной шкале. Это означает, что вход в радиусе одного километра от кратера строго запрещён из-за продолжающейся взрывной активности.

Вулкан Сакурадзима в Японии - что о нем известно

Сакурадзима является одним из самых активных вулканов Японии. Его кальдера образовалась примерно 22 000 лет назад.

Сакурадзима начал формироваться около 13 000 лет назад и изначально был островом, пока крупное извержение в 1914 году не соединило его с полуостровом Осуми.

Вулкан часто извергается с 8-го века. Самое крупное из известных извержений произошло между 1471 и 1476 годами. С марта 2017 года вулкан извергается постоянно.

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