Интерес к Вильнюсу этим летом вырос больше, чем к каким-либо другим городам мира.

Литовскую столицу Вильнюс признали самым трендовым направлением лета на лето 2025 года.

К такому выводу пришла поисковая платформа путешествий Kayak, изучив свои данные о бронированиях и обнаружив, что в этом году на радарах туристов на лето 2025 года появились менее известные направления. В процентном соотношении самый большой рост интереса по сравнению с прошлым годом наблюдался именно к Вильнюсу – 105%, отмечает Time Out.

Второе место в рейтинге досталось второму по величине городу Зимбабве Булавайо – 84%, а третье – столице Южной Кореи Сеулу с 65%.

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10 самых популярных летних направлений по версии Kayak

Вильнюс, Литва Булавайо, Зимбабве Сеул, Южная Корея Хараре, Зимбабве Момбаса, Кения Буэнос-Айрес, Аргентина Биллунд, Дания Цюрих, Швейцария Кишинев, Молдова Гетеборг, Швеция

Одновременно Kayak представил топ-10 городов мира, которые чаще всего ищут путешественники как потенциальное место для отдыха этим летом, добавляет Time Out.

10 направлений, которые чаще всего ищут туристы этим летом

Бангкок, Таиланд Манила, Филиппины Нью-Йорк, США Фару, Португалия Малага, Испания Аликанте, Испания Орландо, США Токио, Япония Коломбо, Шри-Ланка Барселона, Испания

Как сообщал УНИАН, ранее французскую столицу Париж признали лучшим городом мира для ценителей культуры и искусства в этом году.

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