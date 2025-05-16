Литовскую столицу Вильнюс признали самым трендовым направлением лета на лето 2025 года.
К такому выводу пришла поисковая платформа путешествий Kayak, изучив свои данные о бронированиях и обнаружив, что в этом году на радарах туристов на лето 2025 года появились менее известные направления. В процентном соотношении самый большой рост интереса по сравнению с прошлым годом наблюдался именно к Вильнюсу – 105%, отмечает Time Out.
Второе место в рейтинге досталось второму по величине городу Зимбабве Булавайо – 84%, а третье – столице Южной Кореи Сеулу с 65%.
10 самых популярных летних направлений по версии Kayak
- Вильнюс, Литва
- Булавайо, Зимбабве
- Сеул, Южная Корея
- Хараре, Зимбабве
- Момбаса, Кения
- Буэнос-Айрес, Аргентина
- Биллунд, Дания
- Цюрих, Швейцария
- Кишинев, Молдова
- Гетеборг, Швеция
Одновременно Kayak представил топ-10 городов мира, которые чаще всего ищут путешественники как потенциальное место для отдыха этим летом, добавляет Time Out.
10 направлений, которые чаще всего ищут туристы этим летом
- Бангкок, Таиланд
- Манила, Филиппины
- Нью-Йорк, США
- Фару, Португалия
- Малага, Испания
- Аликанте, Испания
- Орландо, США
- Токио, Япония
- Коломбо, Шри-Ланка
- Барселона, Испания
Как сообщал УНИАН, ранее французскую столицу Париж признали лучшим городом мира для ценителей культуры и искусства в этом году.
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