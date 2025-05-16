Отказ диктатора приехать в Турцию - очередное доказательство того, что он не настроен серьезно завершать войну, пишет издание.

Российский диктатор Владимир Путин продолжает водить за нос президента США Дональда Трампа, и свидетельством этого является позорное игнорирование российским лидером переговоров в Стамбуле 15 мая, пишет The Wall Street Journal.

Издание напомнило, что президент США пытался оправдать отсутствие российского правителя на переговорах тем, что, мол, зачем Путину туда ехать, если Трампа там не будет. Впоследствии он сказал, что "ничего не произойдет, пока мы с Путиным не соберемся".

В то же время, отмечает WSJ, Путин сам инициировал эти переговоры, а Трамп требовал украинского президента Владимира Зеленского согласиться на них.

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На самом же деле, отмечается, ничего не изменится, пока Путин не увидит для себя стимула появиться на переговоры. Его отказ приехать - очередное доказательство того, что он не настроен серьезно завершить войну. Путин рассчитывает, что Трамп откажется от поддержки Украины и таким образом облегчит России захват новых территорий.

В материале говорится, что, по подсчетам Института изучения войны, со времени инаугурации Трампа Путин выпустил по Украине 346 ракет и более 13 тысяч ударных дронов. И хотя глава Белого дома через соцсеть призвал диктатора остановиться с ударами, Путин его не послушал и продолжил атаки.

Российский правитель еще и потому не заинтересован в мире, что рассчитывает на завоевание новых украинских территорий, ведь знает, что "Украина в течение нескольких недель исчерпает запасы американских боеприпасов".

В то же время чем дольше Путин говорит о мире, продолжая боевые действия, тем "хуже выглядит сам Трамп", который "не хочет, чтобы мир воспринимал его как того, кто выпрашивает у Кремля".

WSJ пишет, что лучшим путем к миру могло бы быть усиление давления на Москву, в частности вторичные санкции США против стран, которые покупают российскую нефть. Бывший главный экономист Минфина США Эрик Ван Ностранд подсчитал, что изъятие четверти российского нефтяного экспорта с рынка уменьшило бы доходы Кремля от нефти на 20%.

По мнению издания, Трамп также мог бы публично поддержать увеличение военной помощи Украине.

Переговоры между Украиной и РФ в Турции: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, накануне глава делегации РФ сделал заявление, что с 10 утра 16 мая представители России будут ждать делегацию Украины. "Делегация прибыла сегодня по поручению президента в Стамбул для проведения прямых двусторонних - без предварительных условий - переговоров с Украиной", - заявил Мединский и добавил, что представители РФ провели "очень плодотворную" встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что он не ожидает прорыва в переговорном процессе по войне РФ против Украины до того, как президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и правитель РФ Владимир Путин встретятся "лицом к лицу". При этом он отметил, что в пятницу, 16 мая, планирует встретиться с украинской делегацией, которая поехала на переговоры, и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Bloomberg пишет, что надежды на прекращение боевых действий в Украине пошатнулись после того, как правитель РФ Владимир Путин не полетел в Стамбул и отправил на переговоры делегацию низшего уровня.

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