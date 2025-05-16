Накануне Украина потеряла один из западных самолетов во время сбивания "шахедов".

Американские истребители F-16 не созданы для сбивания вражеских БПЛА. Об этом заявил Геннадий Хазан, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов, в эфире на Radio NV.

"Мы должны понимать, что самолеты F-16 не должны применяться для уничтожения таких целей, как БПЛА. Для них техническое задание было написано немножко другое. То, что сейчас используются, - необходимая мера... Нам приходится микроскопом забивать гвозди в стену, используя такую дорогостоящую технику с другими возможностями", - сказал Хазан.

Комментируя недавнее падение одного из F-16 в эфире Киев24, Хазан подчеркнул, что самолет упал на территории Украины, черные ящики целы, они будут соответствующим образом исследованы.

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Нештатную ситуацию на самолете, по его словам, могло вызвать даже попадание птицы в двигатель.

"Я хочу напомнить, что F-16 - это однодвигательный самолет. И такое могло быть, поскольку он двигался на небольшой высоте, на той высоте, на которой сейчас россияне используют "шахеды". Поэтому могло быть что угодно. Давайте дождемся решения комиссии", - подчеркнул Хазан.

Как подчеркнул эксперт, в этой ситуации, главное то, что наш военный пилот жив и здоров. По словам Хазана, пилот все выполнил по инструкции - предупредил, отвел самолет перед катапультированием. В свою очередь соответствующие службы хорошо отработали на земле - поисково-спасательная служба на вертолетах прибыла на место катапультирования и забрала пилота.

F-16 в Украине: важные новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 мая упал один из западных истребителей F-16. Отмечалось, что это произошло во время сбивания российских "шахедов". Самолет сбил три вражеских БПЛА, а во время уничтожения четвертого произошла внештатная ситуация.

В то же время стало известно, что Норвегия планирует передать Украине все обещанные истребители F-16 до конца года. О каком именно количестве идет речь не уточняется по причинам безопасности.

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