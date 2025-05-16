Специалисты назвали главные причины, по которым и сами не выращивают это растение в саду, а только на отдельной грядке.

Если вы подумываете добавить мяту в свой сад или уже выращиваете ее там, то в таком случае вам стоит дважды подумать.

Дело в том, что опытные садоводы не советуют разводить это растение в своем саду, пишет Thespruce.

Почему не стоит выращивать мяту в саду

Во-первых, как отметили садоводы, мята может быстро разрастаться.

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"Главная причина, по которой не стоит выращивать мяту, заключается в том, что она очень инвазивна и от нее трудно избавиться после того, как она укоренится", - сказал соучредитель Seedtime, приложения для планирования сада Эдвин Дайсингер.

Анна Хэкман, фермер и управляющий член The Naked Botanical, согласна с ним и говорит, что мята может очень легко вытеснить другие растения, из-за чего они не получат достаточно воды, питательных веществ или даже света.

Можно ли выращивать мяту дома?

Но если вы очень хотите выращивать мяту дома, то у вас есть несколько вариантов.

Во-первых, Хэкман предлагает завести отдельные грядки для мяты, что она и делает сама в своем саду.

"У меня есть отдельные грядки для мяты, и каждая мята отделена, чтобы одна не вытесняла другую", - поделилась она своим опытом.

Хэкман также отметила, что, выращивать мяту можно в контейнерах, но не сажайте их в землю.

Альтернативы выращиванию мяты

"Если вы хотите вырастить растение, похожее на мяту, я рекомендую горную мяту или мелиссу. Мелисса размножается самосевом, но вы можете срезать ее до того, как она зацветет. Она обычно остается на одном месте и не вырастает такой большой", - объяснила Хэкман.

Горная мята, по ее словам, дружелюбна к опылителям и привлекает множество пчел, но является более крупным вариантом.

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