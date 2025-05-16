Новая версия Redmi 14C продается в Китае всего за 55 долларов.

Xiaomi представила в Китае новую версию своего главного бюджетника Redmi 14C – и она оказалась еще дешевле. Смартфон удалось сделать дешевле за счет исключения из комплекта поставки блока питания, сообщает портал ITHome.

Стоимость Redmi 14C без зарядного блока в версии 4ГБ+64 ГБ составляет 469 юаней, $65 (~2700 грн), вариант 4ГБ+128 ГБ стоит 569 юаней, $80 (~3300 грн). Примечательно, что в Китае действует еще государственная субсидия, с учетом которой цена смартфона составляет всего 399 юаней, $55.

В плане характеристик Redmi 14C Without Charger не отличается от обычной версии смартфона. Он оснащен 6,88-дюймовым экраном IPS с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором 5160 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и 50-Мп камерой, заявлены портретный и ночной режимы.

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Новинка также стала первым смартфоном на базе процессора MediaTek Helio G81 Ultra. Среди прочих особенностей – боковой сканер отпечатков пальцев, NFC, Wi-Fi 5 и разъем для наушников 3,5 мм.

Будет ли версия Redmi 14C без зарядки продаваться на глобальном рынке, не упоминается. В любом случае со временем его наверняка можно будет найти на торговых площадках по типу AliExpress.

Ранее УНИАН писал, что еще 7 смартфонов Xiaomi навсегда остались без обновлений. Redmi Note 11, Poco F4 и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла.

Меж тем зарубежные издания собрали лучшие телефоны Xiaomi под разный бюджет и запросы. В список попали свежие и не очень устройства компании, которые рекомендуются к покупке весной 2025 года.

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